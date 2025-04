Tuttosport: “Reazione obbligatoria in vista del 4 maggio”

L'edizione odierna del quotidiano pone il focus sul 4 maggio e sulla gara con il Venezia di domani, venerdì 2: "In casa contro il Venezia i granata avranno l'occasione per riscattare la netta sconfitta di Napoli. Toro: rispetto e orgoglio, reazione obbligatoria in vista del 4 maggio. Vanoli pretende di concludere bene la stagione. Domani porte aperte al Filadelfia per abbracciare i tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra, Ieri Ricci ha lavorato a parte, ma c'è fiducia per il suo recupero. Gineitis rientra però c'è Lazaro squalificato. Vlasic torna dall'inizio."