Tuttosport: “Ricci balla e attenzione al gioiello Dellavalle”

"Tameze arriva in ritiro, Juric vuole anche Doig e la Lazio alza l'offerta per Ricci". Così afferma la prima pagina di Tuttosport, che poi continua "Balla Ricci, Sarri lo vuole, ma per il Torino vale almeno 25 milioni. Possibile anche una trattativa Doig-Vojvoda, Juric vuole il difensore gialloblù e Vagnati si sta adoperando in ogni modo per chiudere l'operazione. Si è avuto uno stop sul fronte verdi e ora il Verona sembra interessato a Vojvoda". Tuttosport dedica anche una sezione a Dellavalle: "Blindato il campione dell'europeo under-19, uno dei difensori giovani più promettenti del calcio italiano. Juric nei prossimi giorni lo seguirà con grande attenzione."