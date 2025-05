Tuttosport: “Ricci chiave tattica…ma non solo”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica un approfondimento al centrocampo granata, alla sua possibilità, nella giornata di oggi, contro l'Inter, di tornare alla coppia titolare: Ricci-Casadei. Se quest'ultimo - dopo un inizio lanciato e un fisiologico calo dovuto alla continuità con cui sta giocando, rispetto a quando era in Inghilterra - sta cercando di ripercorrere le orme del primo, è proprio sull'ex Empoli che Tuttosport pone maggiormente l'attenzione. Il numero 28 granata sarà una pedina fondamentale contro i nerazzurri soprattutto grazie alla sua grande intelligenza tattica, ma si rivelerà probabilmente una pedina utile anche extra campo. Con l'avvicinarsi del mercato, infatti, il quotidiano piemontese sostiene che un sacrificio come quello del talento azzurro - unito magari alla cessione di Ilic - potrebbe essere necessario per il Torino per fare poi un mercato in entrata di tutto livello, in grado di costruire una squadra competitiva e ambiziosa...e riscattando Elmas.