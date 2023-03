Tuttosport: “Ricci e Ilic, il presente e il futuro del Torino”

"Samuele Ricci e Ivan Ilic, finalmente insieme al centro del Toro - si legge su Tuttosport - . Domenica contro il Napoli, Juric è intenzionato a schierarli dal primo minuto per la prima volta da quando, alla fi ne di gennaio, il serbo è approdato all’ombra della Mole per sostituire il connazionale Lukic. A oggi, i due hanno giocato insieme solo per 47 minuti in campionato: 16 nel derby, con Ricci a sostituire Linetty nell’ultimo quarto d’ora, e 31 nell’ultima sfi da contro il Lecce e in entrambi i casi l’azzurro è entrato al posto di Linetty. In Coppa Italia, invece, sono stati in campo insieme nei 28 minuti finali della partita contro la Fiorentina. . Complementari per caratteristiche - l’italiano è destro di piede, il serbo mancino -, entrambi hanno dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita: per questo Juric continua a pungolarli negli allenamenti al Filadelfia".