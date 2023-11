Tuttosport: “Ricci, il recupero sta procedendo meglio del previsto”

non si spinge fino a quel punto - si legge - . Le condizioni di Samuele Ricci, infatti, non permettono eccessivi slanci di entusiasmo. Tuttavia il centrocampista del Toro sta migliorando giorno dopo giorno. L'infortunio rimediato contro il Sassuolo il 6 novembre - la cui diagnosi parla di lesione distrattiva del

bicipite femorale della coscia destra - ora fa un po' meno paura. Soprattutto per quanto concerne i tempi di recupero. Da non affrettare, chiaramente, ma prima Ricci rientra, maggiore sarà la felicità di Juric. Già, perché il ragazzo sta compiendo dei piccoli passi in avanti: ogni settimana viene controllato, anche con esami strumentali, per verificare i progressi muscolari. Miglioramenti che si intravedono e che lasciano ben sperare per un recupero verso metà dicembre".