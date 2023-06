Tuttosport: “Ricci rinnova, Schuurs conteso: il mercato del Toro”

Una buona notizia per Ivan Juric, che a centrocampo potrà continuare a contare sul giovane Samuele Ricci: il giocatore va verso il rinnovo di contratto fino al 2028 con il club granata, ottimo segno di fiducia verso il futuro. Così, anche Buongiorno, diventato pilastro della difesa e simbolo del Toro: "Alessandro Buongiorno e il centrocampista toscano (pisano di Pontedera) rappresentano in modi diversi due cardini del Toro giovane e ricco (di qualità, potenzialità e buon senso) cresciuto sotto l’ombrello di Ivan Juric", scrive Tuttosport. Per Schuurs, invece, la situazione è ancora da definire: sul giocatore olandese ci sono diversi club, tra cui il Torino pronto a rinnovare. "Per adesso di offerte ufficiali non ne sono arrivate, ma le acque attorno a Schuurs sono decisamente agitate. Una pista conduce al Napoli, dal momento che gli azzurri perdono il pezzo da novanta Kim. [...] Una cifra alta per il mercato italiano, relativamente per quello inglese. Da dove una manifestazione d’interesse è arrivata dal Crystal Palace, club undicesimo nell’ultima edizione della Premier League". Nel frattempo si gestisce anche la situazione uscite: Izzo e Verdi sono i due profili che potrebbero salutare definitivamente il Toro.