Tuttosport: “Ricci verso il rientro, lo staff del Torino procede con cautela”

Sulle pagine di Tuttosport si parla del rientro di Samuele Ricci. "Ancora non si allena con il gruppo, Samuele Ricci. In questi giorni sta lavorando a parte, per lui solo degli esercizi personalizzati. La speranza, ma non ci sono ancora certezze, è che in settimana torni a completa disposizione di Juric per gli allenamenti completi in maniera che possa essere disponibile, magari anche solo per la panchina, per la trasferta di Napoli in programma sabato - si legge sul quotidiano - . Ma lo staff medico intende procedere con cautela considerando l’entità del suo infortunio: interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra che si procurò nella fase di riscaldamento prima del match con l’Atalanta dell’1 settembre. Il ragazzo, comunque, procede nei miglioramenti e non vede l’ora di tornare in campo".