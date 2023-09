Tuttosport: “Rieccoli: Juric e Ilic”

Il centrocampista serbo è rientrato alla base dopo gli impegni con la propria nazionale. Nelle prime gare si era adagiato sugli allori di quella splendida sventagliata di destro contro la Feralpisalò in Coppa Italia. Poi le scialbe prestazioni contro Cagliari e Milan e allora la decisione di Juric sulla panchina punitiva per l'ex Verona. La risposta è arrivata e nell'edizione odierna di Tuttosport si fa luce proprio sui due Ivan. "«Mi stai piacendo. Continua così», gli ha detto Juric ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti al Fila dopo il giro in nazionale. Gli ha chiesto e detto anche altro, ovviamente. Il tecnico ha tenuto un discorsino a tutti, con allegati alcuni faccia a faccia. Dopo i 3 minuti fi nali nella sconfi tta contro l’Ungheria, Ilic domenica in Lituania è stato schierato titolare e ha giocato tutti i 90’, guidando in regia la Serbia, dettandone il risveglio. Soddisfatto anche Juric, di tutto ciò: «Bene così, sono contento per te». Dopo l’assist della vittoria col Genoa, un po’ alla veloce gli aveva sibilato: «Okay, bella reazione»".