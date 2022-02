Tuttosport: “Rivoluzione difesa, Buongiorno prende il posto di Bremer”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

In vista del match di domenica in casa dell'Udinese, Tuttosport fa il punto sulla probabile formazione del Torino. Il problema principale per il tecnico granata Juric, sarà quello di sostituire lo squalificato Bremer al centro della difesa. Secondo il quotidiano piemontese sarà il centrale classe 1999 Alessandro Buongiorno a prendere il posto del compagno di reparto brasiliano che salterà un match dopo oltre 5 mesi. Anche Koffi Djidji non è al meglio e potrebbe essere sostituito da David Zima con Ricardo Rodriguez sicuro del posto a sinistra. In avanti invece dovrebbe trovare spazio ancora una volta Antonio Sanabria rientrato dal Sud America dove era impegnato nelle gare di qualificazione al mondiale con il suo Paraguay. Il centravanti ex Betis e Genoa parte favorito sul nuovo arrivato Pietro Pellegri e anche sugli altri centravanti presenti in rosa ovvero Zaza e Belotti che stanno riscontrando parecchie difficoltà in questa stagione.