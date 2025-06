Tuttosport: “Rivoluzione sulle fasce, resta solo Biraghi. Tre obiettivi in entrata”

Tuttosport quest'oggi fa il punto sul mercato del Torino e riporta di un desiderio del club granata di rivoluzionare le fasce ora che è arrivato il nuovo allenatore, Marco Baroni. L'unico giocatore dell'attuale rosa granata che è certo di restare è Cristiano Biraghi che ha ricevuto un'offerta dal Palermo in Serie B ma non ha accettato e vuole restare all'ombra della Mole. Tutti gli altri giocatori sono in uscita: per Marcus Pedersen si cercherà di rientrare della spesa mentre Ali Dembele può partite in prestito. Al Toro piace Jackson Tchatchoua del Verona per la corsia destra mentre per la sinistra sono due gli obiettivi al momento nel mirino del DT Vagnati: si tratta di Archie Brown del Gent e di Roman Vega dell'Argentinos Junior.