Tuttosport: “Rodriguez c’è. E Masina va sulla fascia”

Con la Roma si rivedrà in campo Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "Il fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi contro il Sassuolo, e a saltare il successivo match contro il Lecce, è ormai acqua passata e il capitano del Torino ha voglia di dare il proprio contributo alla causa per aiutare la squadra nella rincorsa alle posizioni che permettono di ottenere un pass per le coppe europee nella prossima stagione". Nel match di lunedì sera a Roma contro i giallorossi il difensore svizzero potrebbe tornare titolare nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre: così facendo Masina andrebbe a giocare sulla fascia sinistra concedendo a Lazaro un turno di riposo.