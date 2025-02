Tuttosport: “Salvate il soldato Sanabria”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo un focus su Sanabria e altre notizie legate al Torino: "Le occasioni non mancheranno: Vanoli per il ruolo di centravanti può contare solamente su Adams e la sua riserva, appunto Tonny. Attesa la missione in Italia di Alfaro, ct del Paraguay: pure lui vuole motivare l’attaccante. Salama costretto a bloccare i social, preso di mira dai tifosi del Reims. «Il Toro siamo noi» In corteo il 4 maggio. Salita a Superga contro Cairo e in ricordo degli Immortali"