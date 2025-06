Tuttosport: “Sanabria al termine della sua avventura in granata. Alla porta Nzola”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta riflessioni interne alla dirigenza granata legate al ruolo dell'attaccante. In particolare, come prevedibile, sembra arrivata al termine l'esperienza al Torino di Tonny Sanabria. Il paraguayano ha alternato pochi momenti di gloria a tanti momenti di carestia a livello di gol, di fatto non confermandosi mai come punto fermo della squadra. Ora il Pisa è su di lui e i granata sarebbero ben disposti ad intavolare una trattativa con i toscani. Dall'altra parte c'è però bisogno di qualcuno che sia in grado di fare il ruolo della prima punta, da alternare a Zapata (anche a causa dell'incertezza sulle condizioni del colombiano al suo rientro): in questo senso potrebbe verificarsi, come riporta il quotidiano, un ritorno di fiamma di Nzola. L'angolano è di ritorno dall'avventura in prestito al Lens: difficilmente rientrerà nei piani della Fiorentina che sarebbe quindi disponibile a parlare con Cairo e Vagnati per una possibile cessione.