Tuttosport: “Sanabria e Zapata cercano altre reti per lanciare il Toro”

"Scende a Frosinone, e colleziona record: lo Stirpe è indubbiamente uno stadio caro a Duvan Zapata - si legge sul quotidiano - . Nessuno tra i giocatori in attività nel campionato italiano ha realizzato cinque reti ai laziali (ci è riuscito anche Higuain, che però ha chiuso la carriera nel 2022 dopo il biennio all’Inter Miami). Quattro di queste il colombiano le ha messe a segno in una singola partita: il 20 gennaio del 2019 l’allora attaccante dell’Atalanta firma un poker nel 5-0 dei nerazzurri. Ma non è finita, perché all’inizio di questa stagione, prima di passare al Torino, il centravanti si congeda dal club dove ha giocato dal 2018 alla scorsa estate con una rete rifilata sempre ai frusinati".