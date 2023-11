Tuttosport: “Sanabria e Zapata, il patto per l’Europa”

Le pagine di Tuttosport di oggi commentano la situazione del Toro tra infortunati e cambi di modulo: "sette punti nelle ultime tre partite, Juric ha trovato la strada giusta dopo le iniziali difficoltà legate alla scelta del modulo a una punta. E' evidente il cambio di rotta: dagli 8 tiri con il Verona ai 21 col Sassuolo, ma i bomber devono segnare di più. Intanto Soppy è tornato dall'infortunio muscolare e spera di trovare spazio con il Bologna". Tuttosport dedica anche una pagine a Emanuele Filiberto, oggi a Superga: "Emanuele Filiberto oggi al museo a Superga per rendere omaggio al Grande Torino, queste le sue parole: "Il grande Torino fu una squadra di campioni che fece sognare l'Italia in anni difficili, mio nonno vide molte partite e quell'ultima volta a Lisbona era in tribuna".