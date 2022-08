Tuttosport: “Schuurs ha salutato i tifosi dell’Ajax. Domani le visite mediche”

"Perr Schuurs, 22 anni, oggi sbarcherà a Torino e molto probabilmente domani sosterrà le visite mediche per poi essere a disposizione per la partita di sabato in programma al Grande Torino contro la Lazio - si legge su Tuttosport - . Magari anche solo partendo dalla panchina per annusare la nuova realtà". Toro e Ajax nelle scorse ore hanno raggiunto l’accordo per il difensore di 22 anni che i granata inseguivano da tempo. L’operazione è stata perfezionata sulla base di 9,5 milioni più 3,5 di bonus e il 15% sull’eventuale vendita.