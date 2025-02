Tuttosport: “Schuurs valuta la terza operazione. Altri 4-6 mesi out”

Brutte notizie per Schuurs. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è probabile che il difensore olandese finisca nuovamente sotto ai ferri: “Schuurs sta valutando concretamente la possibilità di sottoporsi a breve a una terza operazione (stavolta nel capoluogo francese) nella speranza di risolvere una volta per tutte le sue problematiche e di poter poi mettere finalmente in preventivo il ritorno all’attività agonistica. In ballo un nuovo intervento chirurgico di una certa complessità, la ritensione del punto angolo postero-esterno. L’obiettivo? Ridurre (o meglio: risolvere) l’instabilità residua del ginocchio che il difensore lamenta ormai da parecchi mesi ” si legge tra le pagine del quotidiano.