Tuttosport: “Senza Ricci è il turno di Ilic”

Nell'edizione odierna del quotidiano si scrive riguardo al prossimo incontro dei granata, che sfideranno il Como di Fabregas: "Senza Ricci squalificato a Como Ilic può partire dall'inizio, adesso o mai più. Il Torino vuole recuperarlo anche per alzare il valore del suo cartellino. Al Sinigallia andrà in scena la sfida tra due squadre salite decisamente di livello grazie agli innesti invernali: da Diao a Elmas, tanti i colpi realizzati. Che entusiasmo: anche a Como i giocatori di Vanoli non saranno soli, in sole 5 ore venduti tutti i biglietti".