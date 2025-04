Tuttosport: “Senza Ricci ed Elmas, Vanoli rischia di ripartire da zero in estate”

Tuttosport analizza oggi le dinamiche del mercato del Torino con il rischio che l'allenatore Paolo Vanoli sia costretto a ripartire da zero nel corso della prossima estate. I problemi per la formazione granata possono emergere se dovessero partire nuovamente dei pezzi pregiati dalla sua rosa: al momento le situazioni più in bilico tra i titolari sono relative a Samuele Ricci (da tempo richiesto da grandi club pronti all'offerta) e a Eljif Elmas sul quale pende un diritto di riscatto da 17 milioni di euro che il Torino non è certo di esercitare dal Lipsia. Se oltre al mancato riscatto del macedone e alla cessione del regista azzurro dovessero esserci altri addii importanti, per il tecnico granata si corre il rischio di dover partire nuovamente da zero a luglio.