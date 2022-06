Tuttosport: “Siamo al dentro o fuori per Mandragora: oggi il vertice decisivo”

Il vertice in calendario per oggi ha il sapore di ultima spiaggia per il Torino, che vuole confermare in granata Mandragora ma deve guardarsi dalla concorrenza della Fiorentina: i viola, infatti, avrebbero già trovato un accordo con la Juventus. Di questo si parla nell'edizione odierna di Tuttosport: "Rolando Mandragora ha ancora tanta voglia di Toro. Proprio per questo la partita per la conferma non è finita, anzi. Il lavoro ai fianchi della Juventus prosegue senza soste. [...] Oggi, non a caso, l'agente incontrerà Davide Vagnati a Milano, con l'obiettivo di capire fino a che punto i granata sono disposti a spingere per trattenere il centrocampista di Scampia. Il tetto che accontenterebbe la Juventus è fissato: la necessità di Federico Cherubini è quella di ricevere un'offerta non inferiore a 10 milioni e mezzo, soglia limite per evitare lo spauracchio della minusvalenza".