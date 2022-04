Tuttosport: “Solo Juric può far rimanere Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Ivan Juric è l'unico che può convincere Andrea Belotti a rimanere al Torino. "Nemmeno Mihajlovic si era mai esposto così. Juric chiede, ha chiesto e chiederà ancora, un Toro ambizioso, organizzato, strutturato e pure autofinanziato dalla fiducia che la dirigenza dovrà in qualche modo concedere alla conduzione tecnica, per scongiurare nuove frizioni. Juric promuove e coltiva un gioco d’attacco che, con gli indispensabili innesti di qualità, può restituire a Belotti lo status di top player e goleador" si legge tra le pagine del quotidiano che poi continua: "Juric e Belotti non sono contrapposti, anzi. Sono oggi, qualora rimanessero tutt’e due, la miglior garanzia (forse l’unica) per un Torino che davvero fosse intenzionato a fare un salto sopra questo estenuante vivacchiare. Ecco perché, se c’è qualcuno che ancora può trattenere il Gallo, è Juric".