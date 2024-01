Tuttosport: “Sorpresa: Vagnati tratta Kohn”

"Spunta anche l’ispettore Derrick, per il Toro: è questa l’ultima novità - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - Stiamo parlando di Derrick Köhn, terzino sinistro di spinta dell’Hannover, 25 anni il prossimo 4 febbraio, tedesco di origine ghanese". Vagnati sta considerando uno dei prospetti più talentuosi della Serie B tedesca, secondo il quotidiano che prosegue: "Stantuffo di fascia di piede mancino, finito nel mirino delle settimane scorse anche del Genoa e del Frosinone. Parlano per lui in questa stagione già soltanto i 3 gol e i 4 assist in 19 presenze". La formula considerata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Conclude il quotidiano: "Vagnati deve riuscire a dare via Soppy, altrimenti non potrà ingaggiare un nuovo terzino. E per adesso mancano offerte concrete (l’esterno è di proprietà dell’Atalanta). Si vedrà in questi ultimi giorni di mercato".