Tuttosport: “Sorrisi Zapata e Schuurs, ma c’è il rebus rientri e cambia il mercato”

Tuttosport oggi propone un approfondimento sui recuperi dagli infortuni di due pezzi pregiati della rosa del Torino come Perr Schuurs e Duvan Zapata. Entrambi sono sulla strada del recupero e nei giorni scorsi sono tornati al Filadelfia mentre oggi saranno in tribuna all'Olimpico Grande Torino per la sfida contro il Verona. Tuttavia, come riporta il giornale piemontese, c'è ancora un rebus sul loro rientro a pieno regime per gli allenamenti con mister Vanoli. L'allenatore del Toro spera di riaverli al 100% a luglio per iniziare una preparazione nel migliore dei modi ma rimane un rebus se ciò avverrà davvero. Questo influisce anche sulle dinamiche di mercato del Torino che è alla ricerca di un attaccante, la prima scelta rimane Esposito dell'Inter e oggi in prestito allo Spezia, e anche di un difensore con Carboni del Monza che è entrato nella lista obiettivi di Vagnati.