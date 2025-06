Tuttosport: “Sottil più di un’idea. Apertura per Caprile”

L'edizione odierna di Tuttosport tra le varie notizie trattate ha posto il focus sul calciomercato granata. A seguire le parole del quotidiano: "Le partenze di Elmas e Karamoh impongono l’ingresso di almeno due esterni: assieme a Recoba junior, l’eclettico Fazzini e Baldanzi (servirà il via libera di Gasperini), Vagnati pensa a un altro figlio d’arte. Sottil rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Milan, ha le caratteristiche che servono. Apertura per Caprile, Vagnati continua a seguire con grande attenzione il portiere, che potrebbe arrivare in caso di cessione di Milinkovic Savic. Sospiro Sazonov, guaio al menisco ma il crociato è ok. Il difensore verrà ora visitato dallo staff medico del Torino che dovrà decidere se operarlo. Gli esami hanno scongiurato un nuovo grave infortunio".