Tuttosport: “Stadio e destini”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo riguardo alla situazione stadio: "Dopo l’annuncio del sindaco Lo Russo sulla cancellazione dell’ipoteca da 38 milioni pendente sull’Olimpico Grande Torino cambiano gli scenari e si apre una nuova partita con più soggetti in campo. Da luglio scatterà la proroga dell’affitto al club fino a un massimo di 18 mesi. A ottobre l’advisor Praxi comunicherà il prezzo dell’impianto. Quindi il Comune lancerà una manifestazione pubblica di interesse .Ora comparirà un candidato acquirente del Toro e dello stadio? Cairo potrebbe comprare l’impianto per aumentare il valore della società. I tifosi granata sono tornati a contestare in massa Cairo dallo scorso agosto. Sperano in una svolta, dopo 20 anni. Il 4 maggio, prima delle celebrazioni in memoria del Grande Torino, in 20 mila hanno invaso pacificamente le vie del centro storico invocando un cambio di proprietà".