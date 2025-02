Tuttosport: “Stadio: ecco la grande svolta!”

L'edizione odierna di Tuttosport tra le varie notizie trattate riguardanti il Torino ha posto il focus sulla questione stadio. A seguire le parole del quotidiano: "Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato di aver «rivolto nelle scorse settimane istanza formale all’Agenzia delle Entrate di non rinnovo dell’iscrizione ipotecaria» pendente sullo stadio Olimpico Grande Torino dal 2005 (per via dei debiti del Torino di Cimminelli col Fisco; Torino poi fallito e stadio tornato in mano alla Città con ipoteche per 38 milioni; intanto i Lodisti facevano resuscitare il club, non più proprietario dello stadio; infine, l’acquisto del nuovo Torino da parte di Cairo; stadio affittato dal Municipio alla società granata, a quel punto"...