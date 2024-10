Tuttosport: “Stadio Grande Torino: Cairo, che vuoi fare?”

Nella giornata di oggi ci sarà il "punto della situazione" sullo stadio Olimpico Grande Torino. Il contratto di affitto dell'impianto da parte del Torino FC scade a giugno, sono due le ipotesi al vaglio: un altro affitto oppure l'acquisto. "L’interpellanza verrà discussa quest’oggi dopo le 13, sarà la quinta dell’ordine del giorno. A rispondere per la giunta l’assessore allo Sport, Mimmo Carretta. Un mese fa, disquisendo del “caso stadio” su queste colonne, diceva: «Noi per adesso non escludiamo nulla». E si augurava una definizione della questione entro Natale. Oggi si attendono nuove comunicazioni, precisazioni, indicazioni anche sulle strategie che svilupperà il Comune".