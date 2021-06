Tuttosport: “Summit per Messias”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Entro venerdì Davide Vagnati incontrerà la dirigenza del Crotone per Junior Messias: la concorrenza è tanta (sul brasiliano ci sono anche Fiorentina e Genoa) e il responsabile dell'area tecnica del Torino vuole subito dare il primo rinforzo a Juric. La Fiorentina ha già bussato più volte alla porta del Crotone: Messias è un obiettivo dichiarato e i viola sanno bene che il rivale più interessato è proprio il Torino. In questa trattativa i granata potrebbero inserire anche Djidji che già la passata stagione ha giocato in prestito con i rossoblu.