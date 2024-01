Tuttosport: “Tentazione Palladino”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si legge riguardo alle possibili cessioni e i possibili acquisti dei granata in questo mercato invernale: "La mancanza dell'atteso salto di qualità ha rafforzato in Cairo la convinzione che sia necessario ricominciare una nuova pagina. Tra gli obiettivi, oltre a Gattuso c'è Palladino. Intanto proprio l'allenatore del Monza vuole la fantasia di Radonjic, il prestito è un'opzione calda. Nuova trattativa sull'asse Toro-Verona, dopo gli affari Ilic e Tameze ecco Doig." Sull'edizione odierna del quotidiano è anche presente un'intervista a Serino Rampanti, che comenta così la situazione del Toro: "Il ciclo Juric sta finendo, giusto cambiare. E' normale che si fatichi a trovare nuovi stimoli dopo un certo periodo, bisogna puntare tutto su un giovane disposto a giocarsi tutto per il Toro. Zapata stia più in area. Ma gli devono arrivare cross anche dalla fascia sinistra."