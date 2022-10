Tuttosport: “Torino, a Udine attacco inedito e torna Miranchuk”

Il Torino si prepara alla trasferta di Udine, Juric medita un attacco inedito dal primo minuto. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico croato sta pensando a dare ulteriore fiducia a Pellegri, che brama continuità, "assistito alle spalle da Vlasic e Miranchuk". "La crescita di Miranchuk è agognata da Ivan come un punto fermo per una svolta, là davanti. Radonjic, di nuovo brillante l’altra sera, è considerato da Juric un jolly in grado di dare il meglio di sé negli spazi ampi: dopo le titolarità nel derby e in Coppa, i segnali sono di una ripartenza dalla panchina con utilizzo strategico nella ripresa. Abile nello stretto nonché tatticamente accorto, Miranchuk rappresenta un bocciolo che ancora non si è aperto, nei meccanismi di crescita pianificati da Juric" scrive ancora quotidiano. Nel frattempo Juric si gode il ritorno di Vojvoda, dispensatore di assist, dopo un avvio di stagione altalenante causa infortuni e un Schuurs sempre più deciso e decisivo.