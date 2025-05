Tuttosport: “Torino, Baroni si libera dalla Lazio ma occhio alla Fiorentina”

"Come previsto, la Lazio ha trovato l’accordo con Baroni per la rescissione (adesso i biancocelesti puntano forte su Sarri): martedì il tecnico sarà a Roma dal notaio per mettere tutto nero su bianco. È la notizia che Cairo e Vagnati attendevano per stringere sul sostituto di Vanoli, a sua volta in attesa di chiudere il rapporto con il club granata per accasarsi al Cagliari - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - La situazione potrebbe essere lineare, non fosse per la concorrenza che su Baroni arriva dalla Fiorentina. Non un club a caso, per l’allenatore fiorentino e tifoso viola. La situazione, ora come ora, è però favorevole a un Torino che si è mosso con anticipo, per Baroni. L’inserimento della società di Commisso potrebbe essere pericoloso andando a toccare corde intime nell’ormai ex tecnico della Lazio, ma nel capoluogo toscano le dimissioni di Palladino, e la posizione incerta di Pradé, rendono caotica la situazione. Della quale il Toro, muovendosi in tempi stretti, può approfittare". E in conclusione: "Non è ancora certificato che la squadra venga affidata a Baroni. Prima scelta, ma non l’unica opzione sul tavolo. Una seconda conduce a Gattuso, particolarmente gradito a Cairo e con alle spalle una stagione con ampie soddisfazioni all’Hajduk. Nelle ultime ore si parla con insistenza di De Rossi, gravato però da un contratto da 3,5 milioni netti con la Roma (scadenza 2027). Un’ulteriore possibilità è Gilardino, che però a differenza di Gattuso è reduce da una stagione deludente e interrotta in anticipo dal Genoa con l’esonero".