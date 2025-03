Tuttosport: “Torino, in avanti spunta Muriqi”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha posto il focus sul tema attaccante . A seguire le parole del quotidiano: "Se, invece, si dovesse decidere per una punta di d’esperienza perché per il recupero di Zapata ci vorrà più tempo, il candidato principale potrà essere Vedat Muriqi, 30 anni, kosovaro con cittadinanza albanese, ex Lazio attualmente in forza al Maiorca. Quest’anno in Liga in 23 presenze ha realizzato 7 gol e 2 assist. E ieri con la sua nazionale ha segnato una tripletta permettendo al Kosovo di vincere per 3-1 contro l’Islanda".