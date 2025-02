Tuttosport: “Torino-Milan sarà una sfida all’arrabbiata”

"Dopo l’incredibile sconfitta dei granata di Bologna, oggi arriva un Milan arrabbiatissimo per l’eliminazione dalla Champions. - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - E proprio il ko del Dall’Ara ha mandato Vanoli su tutte le furie, non l’ha mandato proprio giù: «Ho rivisto la partita di Bologna, abbiamo creato quattro palle gol solo da buttare dentro. Clamorose, incredibili, ancora adesso non riesco a crederci»". E in conclusione: "Le idee sono chiare, la voglia di riscatto grande. C’è il desiderio di disputare una partita «importante: non dobbiamo mai tradire i tifosi, questo lo dico sempre ai ragazzi. Bisogna giocare per loro. E i miei giocatori lo stanno facendo, in campo danno tutto. Io ho sempre sostenuto che occorre lavorare forte in allenamento per andare spediti anche in partita e per questa sfida ho buone sensazioni. Sappiamo di trovare una squadra che in panchina ha giocatori freschi, quindi non pensiamo che siano stanchi per via dell’ultima partita in Champions»."