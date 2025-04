Tuttosport: “Torino, Montipò se Vanja se ne va”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul tema portiere. A seguire le parole del quotidiano: "Come abbiamo anticipato in tempi non sospetti sul contratto di Milinkovic Savic (scadenza 2026 più un’opzione di un altro anno a favore della società) c’è una clausola rescissoria da 20 milioni (messa dal giocatore) da esercitare entro ogni 31 luglio. Semplificando il discorso: se c’è una squadra che paga in contanti, senza dilazioni, i 20 milioni, acquista il giocatore. E Vanja questi soldi li vale tutti. Al netto dall’errore contro il Verona il serbo sta disputando una stagione straordinaria sino a diventare un punto di forza della squadra".