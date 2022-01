Tuttosport: “Torino, ora Juric spera nell’appoggio dei tifosi”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Momento Toro, momento d’oro, eppure qualcosa non va. Lo si legge nella faccia scura di Ivan Juric. Piglio da condottiero, sì: però teso. Troppo. Di cattivo umore. Almeno questo trasmette. Guarda al presente, punta al futuro - scrive Tuttosport - ma non dimentica il passato". La gestione del mercato resta, secondo il quotidiano, il problema più grande. Juric ha ribadito, in conferenza stampa, che il Torino ha molte difficoltà economiche, e che in questo modo lui non è neanche nella posizione di poter chiedere o pretendere qualcosa: il primo colpo è stato Fares - infortunatosi dopo pochi allenamenti - e ora si aspetta la trattativa con Pellegri dal Monaco, per poi passare alle decisioni per Gatti, dal Frosinone, e Nandez, dal Cagliari. E se sul mercato ci sono più dubbi che certezze, tutto il contrario è per la formazione che scenderà in campo contro il Sassuolo: la stessa che ha battuto la Sampdoria, ma con l'assenza di Djidji. E un sostegno fondamentale, Juric spera di trovarlo anche nei tifosi al Grande Torino (ancora 400 tagliandi disponibili sui 5000 a disposizione).