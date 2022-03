Tuttosport: “Torino, svolta in porta: Juric conferma Berisha”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport approfondisce uno dei temi più caldi in casa Toro in vista della sfida di stasera con l'Inter: la questione portiere. Il titolare di questa stagione sinora, Milinkovic-Savic, soffre infatti ancora del problema al dito della mano ed in settimana è stato anche influenzato. Per questa ragione, Juric, come affermato in conferenza stampa, è pronto a confermare tra i pali Berisha dopo la buona prestazione mostrata con il Bologna. L'albanese, che stasera si gioca anche parte del suo futuro, per Tuttosport sarà il portiere titolare di questo Torino da qua a fine stagione. Si legge: "Berisha è pronto a fare la sua parte, senza paura e con la consapevolezza di potersi giocare il futuro al Toro. Perché da qui alla fine, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà lui il portiere titolare: Juric e i suoi più stretti collaboratori lo seguiranno con massima attenzione per capire se potrà essere lui il numero uno della prossima stagione visto che Milinkovic-Savic, la grande scommessa di Vagnati, ha cominciato a dimostrare i limiti di un tempo dopo un discreto girone d’andata". Osservato speciale di Berisha questa sera sarà il nerazzurro Lautaro Martinez, il quale va a segno contro il Toro da 3 partite consecutive.