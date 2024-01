Tuttosport: “Toro a Marassi, per Juric vale un salto triplo”

Le notizie riguardanti il Torino sui principali quotidiani in edicola

"Genova per Ivan vale un salto triplo: alle 15 il Toro a Marassi" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Ambizioni europee, rinforzi, futuro: Juric di fronte a uno snodo decisivo. Linetty out. Scouting esterno: quello sguardo ad est" si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano torinese in edicola.