Tuttosport: “Toro all’assalto della Lazio”

"Toro all'assalto della Lazio: Juric vuole un'altra prova brillante contro un'avversaria in difficoltà ma di valore" - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - che poi continua. "Zapata, missione nel nido dell'aquila, il bomber colombiano cerca il bis." L'edizione odierna del giornale si sofferma anche su due giovani italiani del Toro: Buongiorno e Ricci. "Per Buongiorno c'è un nuovo esame per prendersi l'Italia, dopo Lukaku questa sera gli toccherà immobile. Il nuovo idolo del popolo granata non teme nessuno. Ricci invece torna al centro del Toro e vuole lasciare il segno contro la Lazio e anche lui spera di convincere Spalletti a riportarlo in azzurro. Tuttosport inoltre dedica una sezione alla questione abbonamenti: "Abbonamenti aumentati del 36%, buona finora la presenza allo stadio, sempre superata quota 20.000 e 8.092 i tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento"