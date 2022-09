Tuttosport: “Toro, altro record: 23 giocatori in rosa sono stranieri, 5 italiani”

Quest'anno nel Torino ci sono ben 9 giocatori stranieri in più rispetto alla scorsa stagione, la prima di Ivan Juric sulla panchina del Toro: da 9 si passa, infatti, a 18. Escludendo i 5 italiani, quella serba è la nazionalità più rappresentata tra i granata, per poi arrivare alla Francia, Kosovo, Albania, Croazia, Svizzera, Repubblica Ceca, Olanda, Nuova Zelanda, Paraguay, Turchia, Polonia e Africa. "Da nord a sud del mondo, cambiano le lingue parlate ma quella del calcio rimane una sola nel Torino. Merito di Juric e della sua capacità di gestire il gruppo, ma anche degli stessi giocatori - come nel caso di Radonjic, convinto anche dal coetaneo e compagno di Nazionale Lukic ad accettare la corte dei granata - nello sponsorizzare la soluzione granata ai connazionali. Tutti uguali, nella testa di Ivan, i calciatori, e tutti indispensabili", scrive Tuttosport. E dal Nord Europa c'è chi si è ripreso una posizione in campo - come Linetty - e chi sta diventando sempre più fondamentale dopo sole 5 partite giocate, come Schuurs, già pronto ad affrontare l'Inter e i suoi big. In attacco, invece, buoni giocatori ma che non finalizzano: delle due punte granata soltanto 1 gol è stato fatto da loro, quello di Sanabria contro il Monza, e il tecnico croato è da inizio stagione che richiedere più cattiveria.