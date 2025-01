Tuttosport: “Toro, aspettando Beto. Il nuovo sogno è Downs”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul calciomercato del Torino. A seguire le parole del quotidiano: "In attesa di comprendere fino in fondo se Beto è un obiettivo destinato a trasformarsi in un miraggio e infine in un'illusione coltivata invano come minimo da novembre, quando per la prima volta questo giornale diede la notizia dell'interesse del Torino per il centravanti riserva dell'Everton, adesso Vagnati salta su un altro profilo..."