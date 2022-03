Tuttosport: “Toro, assalto a Saglam”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino mette gli occhi su Gorkem Saglam, trequartista turco militante nel Willem II. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore Vagnati da tempo lo sta osservando con i suoi osservatori, già volati più volte in Olanda per seguire e conoscere meglio il giocatore. Saglam ha il contratto in scadenza già al 30 giugno: su di lui è forte l'interesse anche di Atalanta e Sassuolo. "E’ seguito anche da un paio di club inglesi e da 3 tedeschi. Ma il Torino, in questo momento, ha piazzato una zampata che ha creato una prima breccia" scrive il quotidiano. Non solo Saglam, il club granata starebbe pensando anche a Morten Hjulmand, 22enne play danese, caposaldo del Lecce primo in classifica in B.