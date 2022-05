Tuttosport: “Toro, bagno di folla e amore: le iniziative del 4 maggio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' il 4 maggio e, come ogni anno, il mondo granata si unisce nel ricordo del Grande Torino. Dopo due anni segnati dal Covid, che hanno impedito la realizzazione di diversi eventi, primo su tutti la salita sul colle di Superga della squadra, oggi il mondo del Toro può ritornare a celebrare la ricorrenza attraverso diverse iniziative. Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto su tutti gli eventi granatadella giornata: "Per la prima volta da inizio febbraio 2020, alle 12.15 lo stadio aprirà le porte ai torinisti che - muniti di biglietto gratuito - vorranno assistere all'allenamento degli uomini di Juric. Poco prima, alle 11.30, al Cimitero Monumentale ci sarà la commemorazione del Grande Torino organizzata dal Circolo Soci Torino Fc 1906. Alle 14.30, invece, spazio all’evento culturale "Spoon River in Riva al Po". Si tratta di un laboratorio di scrittura creativa sulla memoria collettiva custodita nello storico cimitero. Successivamente, alle 17, nella Basilica di Superga, don Robella officerà la messa a suffragio delle vittime dello schianto del 4 maggio 1949. A seguire la delegazione del Torino si ritroverà davanti alla lapide per la lettura - da parte del capitano Andrea Belotti - dei 31 nomi dei calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell'equipaggio che persero la vita nello schianto. Nella Bocciofila Vanchiglietta (in Lungo Dora Colletta 39) poi, dalle 21.15 verranno proiettate le