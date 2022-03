Tuttosport: “Toro, Belotti e Mandragora i leader della squadra”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"C'è un capitano virtualmente, potenzialmente designato per la prossima stagione che, in realtà, è già stato nominato tante volte anche in questa": Rolando Mandragora si sta facendo sempre più spazio all'interno della squadra, in campo e in spogliatoio. Dopo Belotti ovviamente, ma la sua situazione è un po' più complicata: il suo futuro è ancora incerto, e non si sa se continuerà o meno la sua esperienza in granata. <<Mi chiedete giustamente di Belotti tutte le settimane, ma ora è importante fare punti. Sono sicuro che da qui alla fine dell’anno Belotti ci darà una bella mano. Poi ci parleremo e vedremo cosa è meglio per tutti>>, queste le parole del presidente Urbano Cairo prima del match contro il Bologna. Un futuro quindi ancora tutto da vedere.