Tuttosport: “Toro, buona la ripresa ma serve più attenzione”

"Il Toro si è sciolto subito, vittima delle sue stesse armi. Un unicum, così come Juric che non aveva mai perso 3 gare di fila in granata. Il pressing altissimo si è rivelato una legge del contrappasso [...] I granata ci provano pure a riaprire la partita, possono parere fin ammirevoli, però è sempre un vorrei ma non posso", così Tuttosport racconta la gara del Torino di ieri. Una gara in cui i granata hanno commesso molti errori, contro un avversario che di questi errori ha saputo approfittarne dal primo all'ultimo, chiudendo così la gara già nel primo tempo con due gol di Anguissa e uno di Kvaratskhelia. Sanabria ha poi tentato di riaprire la partita, con un gol allo scadere del primo tempo e un altro tentativo di raddoppio sempre prima di rientrare negli spogliatoi, ma senza lieto fine: "Il nostro primo tempo non è stato all’altezza del nostro valore [...] Nel secondo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio. Peccato solo per non aver trovato la rete nella ripresa", così il giocatore granata - come riportato da Tuttosport - ha dichiarato nel post partita. E se la squadra non era al massimo, anche Ivan Juric non è riuscito a mantenere l'equilibrio: dopo un fallo non fischiato di Mario Rui su Singo, infatti, il tecnico croato perde le staff e gli viene rifilato un cartellino rosso, che potrebbe essere rischioso per la gara contro la Juventus in programma sabato 15 ottobre alle 18.