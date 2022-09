Tuttosport: “Toro, c’è il tesoretto per Praet. A gennaio potrebbe costare meno”

Il Torino non ha abbandonato l'idea Dennis Praet. Già durante la scorsa sessione di mercato, i granata hanno provato sino all'ultimo a riportare sotto la Mole il belga, ma l'opposizione del Leicester non ha permesso che la trattativa andasse a buon fine. In vista di gennaio però, Vagnati ha a disposizione un tesoretto ricavato dal saldo entrate/uscite con il quale potrebbe affondare il colpo, forte magari anche di un deprezzamento del giocatore, sinora poco utilizzato dalle foxes. Queste le parole a tal proposito di Tuttosport: "I granata hanno a disposizione una decina di milioni, cioè la differenza di quanto a bilancio per Bremer e per i vari acquisti. E i conti in vista di gennaio possono tornare a maggior ragione, considerato che un Praet poco utilizzato nel Leicester porterebbe a un deprezzamento del cartellino. Gli 8 milioni che sarebbero serviti un paio di settimane fa potranno anche scendere a 5, 6 milioni. In questa fase in seno alla dirigenza granata c’è quindi un certo grado di ottimismo, in relazione al buon esito dell’affare".