Tuttosport: “Toro, c’è urgenza di rinforzi. Rispunta Piatek, Praet da definire”

La cessione di Gleison Bremer alla Juventus consente al Torino di avere un tesoretto da investire sul mercato. "Per i tifosi granata è uno schiaffo stordente - sottolinea comunque Tuttosport nell'edizione odierna - Un'umiliazione vera e propria nel momento in cui è stata lanciata la campagna abbonamenti". Ora però la palla passa di nuovo al mercato e servirà accelerare per regalare a Juric dei rinforzi. Resta da definire il futuro di Praet, "considerato un punto fermo:ci vogliono almeno 7-8 milioni per sbloccare una situazione stagnante". Servirà l'affondo anche per Maggiore: "L’accordo verbale c’è già da tempo: 5 milioni per il cartellino a titolo definitivo col giocatore che aspetta di raggiungere la squadra in Austria". Nel frattempo continua a piacere Laurienté, per cui la richiesta è di 10 milioni circa. In più potrebbe riaprirsi, secondo il quotidiano, la pista Dragowski. Per la difesa sono diversi i nomi valutati, da Solet a Denayer. In attacco, rispunta invece la pista Piatek.