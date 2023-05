Tuttosport: “Toro, col Verona senza Miranchuk ma con Schuurs”

Per Verona-Torino, gara valida per la 35^ giornata di Serie A, Ivan Juric potrà contare sui giocatori rientrati, ma dovrà fare a meno della presenza di Miranchuk: “Abbiamo perso Miranchuk perché si è rotto il mignolo del piede, ha ancora male e non ci sarà. Ha dolore, appena diminuirà potrà giocare: è un fastidio, speravo po- tesse già esserci per questa partita, mi auguro ce la faccia per la prossima”, dichiara Juric come riporta Tuttosport. E al centro della difesa, torna Schuurs: la sfida di oggi, è fondamentale per altri 3 punti verso la zona Europa. “In palio, per i granata, tre punti per rafforzare la speranza di raggiungere l’ottavo posto che potrebbe significare Conference League”.