Tuttosport: “Toro, colpo da Europa”

Il Torino vince 3-1 in casa contro il Milan e crede ancora nell'Europa: "L’ennesima notte paradossale del Torino ha il sapore dell’impresa che avvicina in maniera fragorosa l’Europa: il 3-1 rifilato al Milan consente infatti ai granata di portarsi a un punto dalla Fiorentina (che deve recuperare la partita con l’Atalanta) e di scavalcare il Napoli al nono posto, quello che potrebbe valere la Conference League se i viola riuscissero a vincere la finale del torneo in programma tra una decina di giorni" scrive il quotidiano tra le sue pagine.