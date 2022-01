Tuttosport: “Toro, con Juric l’Europa non è poi così lontana”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Abbiamo visto - scrive Tuttosport - una squadra dominare sostanzialmente dall’inizio alla fine: il Toro. La verità è che la Samp è stata in balia di un Toro che ha giocato, incredibile a dirsi, da grande. Su questi schermi non ci pare vero, dopo due annate da incubo. Ma, a pensarci bene, di strano c’è poco o nulla": il progetto Juric sta avendo i suoi frutti, e anche il tecnico granata ne è pienamente soddisfatto. E Urbano Cairo si sta convincendo... Nelle ultime 5 partite, 4 sono state le vittorie granata: il 9^ posto in classifica è sicuro, e ora il sogno Europa è ad un passo dal potersi avverare. "I granata sono entrati in campo con un decisionismo famelico e una sicurezza qualitativa degni, per l’appunto, di una grande: quanto a personalità, approccio, fraseggio, predominio territoriale e numero di occasioni create". Tutti i giocatori stanno crescendo, sul campo e mentalmente, come Juric voleva: Pjaca, Brekalo e Praet fondamentali sulla trequarti, Mandragora e Lukic a tenere in piedi il centrocampo, Singo e Vojvoda con un'intesa incredibile nelle ultime due gare, e Zima sta avendo le sue considerazioni in difesa. "Adesso, l’ultimo posto utile per le Coppe è sì sempre un sogno, ma non una presa in giro, un periodo ipotetico dell’irrealtà scritto sulla sabbia", e Juric lo sa: "Siamo lì e vogliamo provare a restarci a lungo. Non so se ce la potremo fare a raggiungere le zone più importanti della classifica, ma è fondamentale restare in alto. [...] Dobbiamo diventare più cinici davanti alla porta, però muoviamo meglio la palla, siamo tutti in sintonia, troviamo le giocate facilmente. In più siamo solidi e tosti dietro. Sono proprio contento. Vincere così aumenta la fiducia: molto".