Tuttosport: “Toro, con tre vittorie puoi credere all’Europa”

L’ex granata Giuseppe Vives, intervistato da Tuttosport, ha suonato la carica nell'ambiente affermando che il Torino può ambire concretamente alle coppe europee. Ecco un estratto delle parole del giocatore: "Noi siamo cresciuti anno dopo anno, pur essendo partiti dalla B. Piano piano abbiamo inserito nuovi giocatori e si è creata l’alchimia giusta per arrivare in Europa. Rispetto a questo Toro avevamo meno pressioni: non c’era l’obbligo di andare in Europa che c‘era adesso". Poi riguardo la prossima sfida, Torino-Lecce: "Sarà una bella partita tra due squadre organizzate, ma niente pronostici. Torino e Lecce sono due piazze che mi hanno dato la possibilità di arrivare a livelli importanti. Ho vissuto in città bellissime e con un pubblico eccezionale. Sono state casa mia per più di 11 anni."